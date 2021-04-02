Андрей Рублев – о победе над Кордой: Себастьян является очень талантливым игроком

Российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги четвертьфинальной встречи на турнире категории «Мастерс» в Майами.

Отметим, что 23-летний спортсмен обыграл американца Себастьяна Корду в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (9:7).

– Я считаю, что у меня были шансы не доводить дело до тай-брейка во втором сете и победить гораздо раньше, однако такое бывает в теннисе. Что касается моего соперника, то Себастьян действительно отличный игрок, очень талантливый. У него большие шансы проявить себя в будущем – он имеет отличную подачу, а также умен и агрессивен на корте, – цитирует Рублева пресс-служба ATP.

В полуфинале россиянин сыграет с представителем Польши Хубертом Гуркачем. Ранее на турнире Рублев обыгрывал Тенниса Сандгрена (6:1, 6:2), Мартина Фучовича (6:2, 6:1) и Марина Чилича (6:4, 6:4).