Андрееску вышла в финал «Мастерса» в Майами, победив Саккари

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила в полуфинале турнира в Майами гречанку Марию Саккари со счетом 2:1 (7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4)).

Матч продолжался 2 часа 46 минут.

По ходу встречи канадка подала два эйса, совершив такое же количество двойных ошибок, и четыре раза взяла подачу соперника из восьми попыток.

Представительница Греции совершила три подачи на вылет при четырех двойных ошибках, а также реализовала пять брейкпоинтов из одиннадцати.

В финале Андрееску сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая является действующим победителем турнира. Матч пройдет третьего апреля.