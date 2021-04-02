Шамиль Тарпищев: Чтобы победить в полуфинале «Мастерса» Рублев должен играть в своем стиле

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как надо будет сыграть российскому теннисисту Андрею Рублеву, чтобы победить в полуфинале «Мастерса» в Майами поляка Хуберта Хуркача.

«Если Рублев будет играть в своем стиле достаточно чисто и справится со скоростью, будет прижимать Хуркача, то преимущество, конечно, на стороне Андрея. И этого должно хватить на его победу в полуфинале», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в четвертьфинале теннисного турнира в Майами 2 апреля Рублев обыграл представителя США Себастьяна Корда со счетом 7:5, 7:6 (9:7).