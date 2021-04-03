Рублев не смог выйти в финал «Мастерса», проиграв Хуркачу

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира «Мастерс» в Майами. Оба сета закончились в пользу польского спортсмена со счетом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 28 минут.

Поляк сделал восемь эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

У россиянина две подачи на вылет, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из пяти.

В финале Хуркач сыграет с итальянцем Янником Синнером, обыгравшим испанца Роберто Баутисту-Агута - 5:7, 6:4, 6:4.