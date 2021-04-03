Тарпищев - о поражении Рублева: Андрей перешел пик формы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал комментарий после поражения Андрея Рублева от Хуберта Хуркача (6:4, 6:3) в 1/2 финала турнира «Мастерс» в Майами.

«Андрей перешел пик формы. Ему не хватало длины в игре, часто срывался на короткий розыгрыш, играл нестабильно. Он очень много позволил атаковать Хуркачу, естественно, преимущество в розыгрыше зачастую переходило к поляку. Позиционно выигрывал, а потом срывался на короткие удары, отдавая инициативу, оказывался в защите. Это характерно как раз для момента, когда теннисист переходит свои лучшие кондиции», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

В финале Хуркач сыграет с итальянцем Янником Синнером, обыгравшим испанца Роберто Баутисту-Агута - 5:7, 6:4, 6:4.

Отметим, что россиянин является восьмой ракеткой мира, поляк расположился на 37-й строчке в рейтинг ATP.