Андрей Рублев: Хуркач хорошо играл и заслужил победу

Член сборной России по теннису Андрей Рублев прокомментировал свое поражение от Хуберта Хуркача (4:6, 3:6) в 1/2 финала турнира «Мастерс».

«Я впервые в карьере дошел до полуфинала турнира «Мастерс». Мне удалась эта неделя, но сегодня день не сложился для меня. Хуркач очень хорошо играл и заслужил победу. Я возвращаюсь к тяжелой работе, чтобы в дальнейшем быть успешным», - приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

В финале Хуркач сыграет с итальянцем Янником Синнером, обыгравшим испанца Роберто Баутисту-Агута - 5:7, 6:4, 6:4.

Отметим, что россиянин является восьмой ракеткой мира, поляк расположился на 37-й строчке в рейтинг ATP.