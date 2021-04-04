Эшли Барти: Думаю, это была одна из первых наших битв с Андрееску

«Никогда не хочется заканчивать матч на такой ноте, особенно в финале. Я очень сочувствую Бьянке. У неё был такой сложный период с травмами в прошлом.

Думаю, это была одна из первых наших битв. Я очень надеюсь, что дальше мы будем здоровыми и обе сможем выходить на корт и бороться за то, что заслуживаем.

Я чувствовала, что с каждым матчем играю всё лучше и лучше, в конечном счёте, это то, к чему мы стремимся. Титул – это как бонус в конце пути, а первая в моей карьере защита титула – действительно что-то особенное», — приводит слова Барти сайт WTA.

Напомним, первый сет финального матча остался за Барти - 6:3. Во втором австралийская спортсменка также уверенно выигрывала 4:0, когда Андрееску отказалась от продолжения борьбы.