Roland Garros 2021 могут перенести

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила о возможном переносе «Ролан Гаррос» в 2021 году.

— Мы находимся в переговорах с Французской федерацией тенниса, чтобы узнать, нужно ли менять даты, согласовывая их с общим расписанием спортивных мероприятий. На данный момент мы говорим, что спорт высших достижений находится под защитой, но делаем все, чтобы избежать большого скопления людей на спортивных соревнованиях, — приводит слова министра Tennis Majors.

Добавим, что второй турнир большого шлема 2021 года должен пройти во Франции с 24 мая по 6 июня.