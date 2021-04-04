Хуркач выиграл «Мастерс» в Майами

Польский теннисист Хуберт Хуркач выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами, победив итальянца Янника Синнера со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 46 минут.

Польский теннисист был лучше как на подаче так и на приеме. Он подал три эйса при одной двойной ошибке и четыре раза взял подачу соперника, имея 11 возможностей.

Итальяней подал один раз навылет, сделал 5 двойных ошибок и релизовал три брейкпоинта из трех.

Хуркач, благодаря победе в первом «Мастерсе» в карьере, получив 1000 очков в понедельник станет 16-й ракеткой мира.