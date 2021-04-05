Медведев и Рублев сохранили свои места в рейтинге ATP, Хачанов потерял две позиции

ATP опубликовала новую версию мирового рейтинга.
Российские теннисисты Даниил Медведев остался второй ракеткой мира, а Андрей Рублев сохранил за собой восьмую строчку.
Карен Хачанов потерял две позиции в рейтинге, переместившись с 22 на 24 место, Аслан Карацев теперь 28-й.
Лидером же является серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 963 очка
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 030
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 660
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 040
6 (7). Александр Зверев (Германия) - 6 125
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 875
8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 400
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 720
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 453…
24 (22). Карен Хачанов (Россия) - 2 280…
28 (27). Аслан Карацев (Россия) - 1 918.