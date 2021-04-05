Хуберт Хуркач: Когда я подавал на матч, мяч не слушался

24-летний теннисист Хуберт Хуркач поделился эмоциями от победы на турнире ATP 1000 в Майами.
— Половину 2020 года я тренировался именно здесь. Работал весной и летом, когда было очень жарко, и это помогло мне сейчас. Сегодня мячи были медленными, а ветер дул отовсюду. Когда я подавал на матч, мяч не слушался. Было трудно, и я хотел простое очко без усилий. Синнер круто принимает, и я волновался. Гейм получился напряженным, — цитирует Хуркача ATP.
Добавим, что в полуфинале соревнований поляк обыграл российского теннисиста Андрея Рублева.
источник: ATP