Донской не смог выйти в основную сетку турнира в Марбелье

Российский теннисист Евгений Донской не примет участие на турнире ATP 250 в Марбелье (Испания).

В финальной встрече квалификации 30-летний спортсмен, занимающий 131-е месте в ATP, уступил представителю Испании Бернабе Сапате Миральесу по итогам двух сетов – 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету Донского два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк, который стал для него единственным в матче. Его соперник ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок, а также сделал четыре брейка из девяти.

Соревнования в Марбелье пройдут с 5 по 11 апреля.