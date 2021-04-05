Грачева не смогла выйти во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Чарльстоне, уступив испанке Паулу Бадосу со счетом 6:3, 5:7, 1:6.
Встреча продлилась 2 часа и 26 минут. На счету россиянки, занимающей 96-е место в текущем рейтинге, четыре эйса, три двойных ошибки и четыре реализованных брейка из шестнадцати. Бадоса трижды подала навылет, совершила девять двойных ошибок, а также реализовала шесть брейк-пойнтов из шестнадцати.
В следующем раунде Бадосу сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
источник: «Советский спорт»