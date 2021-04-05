Вихлянцева уступила Дияс в первом круге турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Чарльстоне, проиграв представительнице Казахстана Зарине Дияс в двух сетах – 3:6, 1:6.

Игра продлилась 1 час 15 минут. 24-летняя россиянка выполнила один эйс, совершила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Дияс – три двойных и шесть реализованных брейков из шести.

В следующем раунде теннисистка из Казахстана сыграет против победительницы матча между ее соотечественницей Юлией Путинцевой и Андреа Петкович из Германии.