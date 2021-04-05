Кудерметова за 54 минуты обыграла американку Кравчик в первом круге турнира в Чарльстоне

В первом круге турнира категории WTA 500 в американском Чарльстоне россиянка Вероника Кудерметова в двух сетах одержала победу над теннисисткой из США Дезире Кравчик – 6:1, 6:2.

Встреча продлилась всего лишь 54 минуты.

Посеянная на турнире под 15-м номером Кудерметова сделала восемь эйсов при одной двойной ошибке, а также реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Кравчик обошлась без двойных ошибок, но при этом ни разу не подала на вылет. Также у нее не было ни одного шанса выиграть гейма на подаче соперницы.

Во втором круге Кудерметова встретится с победительницей завтрашнего матча Ренаты Сарасуа (Мексика) и Эммы Наварро (США).