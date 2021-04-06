Андрей Рублев: Причина неудачи в полуфинале турнира в Майами больше в эмоциях

Российский теннисист Андрей Рублев подвел итог своему выступлению на турнире ATP серии «Мастерс» в Майами.
«Турнир в целом оцениваю отлично, я сыграл в полуфинале «Мастерса», да и вообще весь год выступаю стабильно. Причина неудачи в полуфинале больше в эмоциях, не смог совладать с ними. Не смог справиться с давлением, чувствовал, что есть большой шанс выиграть турнир, что я в шаге от этого, но как только что-то в игре пошло не по-моему, все ушло в негативную сторону», - цитирует ТАСС спортсмена.
В полуфинале 23-летний россиянин уступил Хуркачу со счетом 3:6, 4:6.
источник: ТАСС