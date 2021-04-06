Калинская не смогла выйти во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Чарльстоне, уступив в двух сетах Тамаре Зиданшек - 0:6, 5:7.

Матч продолжался 1 часа 19 минут. Калинская совершила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Словенская теннисистка сделала три эйса, пять раз ошиблась на подаче и шесть раз забрала подачу россиянки из двенадцати возможностей.

В следующем раунде Зиданшек сыграет с победительницей матча Астра Шарма (Австралия) - Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).