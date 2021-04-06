Потапова проиграла Севастовой в первом круге турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла представительнице Латвии Анастасие Севастовой в первом круге турнира WTA в Чарльстоне.

Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу 47-й ракетки мира.

Севастова выполнила два эйсов, допустив две двойных ошибки, и реализовала пять брейков из шести. У россиянки две подачи навылет и четыре двойных ошибки. Потапова выиграла два брейк-пойнта из четырех.

В следующем круге Севастова встретится с американкой Кети Макнелли.