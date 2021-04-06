Самсонова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла японку Нао Хибино в мате первого круга турнира в Чарльстоне со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час и 9 минут.

Россиянка была лучше соперницы как на подаче, так и на приеме. Самсонова подала семь эйсов при двух двойных ошибках и четыре раза взяла подачу соперника из пяти возможностях.

Хибино один раз подала на вылет, совершила две двойные ошибки и ни разу не взяла чужую подачу, имея по ходу матча три брейкпоинта.

Во втором круге Самсонова сыграет с победителем матча Кори Гауфф - Цветана Пиронкова