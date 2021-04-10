Кудерметова вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв Бадосу

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче 1/2 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне переиграла испанку Паулу Бадосу в двух сетах (6:3, 6:3).
Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
Кудерметова четыре раза подала навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
Бадоса трижды выполняла эйс, шесть раза ошиблась на подаче и реализовала одну из пяти попыток для взятия чужой подачи.
В финале 23-летняя россиянка сразится с представительницей Черногории Данкой Ковинич.