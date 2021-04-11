Шамиль Тарпищев: В случае победы в Чарльстоне Кудерметова поедет на Олимпиаду

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал шансы Вероники Кудерметовой поехать в составе сборной России на олимпийские игры в Токио.

— Кудерметова давно играет на высоком уровне – года полтора точно, и при этом она способна выступать еще лучше. У нее есть все шансы выиграть турнир, и в случае успеха она точно поедет в составе сборной на Олимпиаду в Японию в этом году, — передает слова Шамиля Анвяровича ТАСС.

Напомним, что ранее стало известно, что в составе мужской сборной на Олимпиаде примут участие Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.