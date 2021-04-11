Даниил Медведев: Не уверен, что перенос «Ролан Гаррос» на неделю изменит ситуацию с коронавирусом

«Как будто, если перенести турнир на неделю, ковид за это время испарится. Сейчас слишком много правил, иногда должны быть какие-то исключения. Как игрок перенос турнира я приветствую, потому что у меня будет лишняя неделя подготовки. Я как следует проведу две недели после турнира в Риме, чтобы поездка в Париж оказалась успешной. Посмотрим, что сделают с травяным сезоном», - приводит слова второй ракетки мира Tennismajors.com.

«Ролан Гаррос» будет отложен на неделю. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.