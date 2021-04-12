Донской не смог выйти во второй круг «Челленджера» в Белграде, проиграв итальянцу Гайо

Российский теннисист Евгений Донской завершил свои выступления на турнире серии «Челленджер» в Белграде, уступив в двух сетах представителю Италии Федерико Гайо – 4:6, 3:6.

Матч продлился 1 час 17 минут. На счету россиянина, занимающего 131-е место в рейтинге ATP, два эйса, две двойных ошибки, а также ни одного реализованного брейка из трех заработанных. Его соперник совершил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал два брейка из шести.

В следующем круге Гайо сыграет либо с Франсиско Черундоло из Аргентины, либо со словаком Йозефом Коваликом.