Карацев – о победе над Музетти: Очень сложный матч — первый в сезоне на грунте

Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями от победы в первом круге турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
— Очень сложный матч — первый в сезоне на грунте. С Музетти было очень сложно, потому что он в отличной форме, все тащит. Приходилось самому строить розыгрыш, самому его заканчивать. И во втором сете я старался побыстрее заканчивать розыгрыши, потому что понимал, что с Лоренцо очень тяжело на грунте. В итоге все получилось, — передает слова Карацева TennisTV.
Во втором круге турнира Карацев сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
источник: Tennis TV