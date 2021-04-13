Даниил Медведев: Для меня большое разочарование не сыграть в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал ситуацию о том, что он пропустит турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за положительного теста на коронавирус.

Отметим, что в данный момент 25-летний спортсмен находится на самоизоляции. За его здоровьем наблюдает врачи соревнований, а также медицинская команда ATP.

– Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур как можно быстрее, – приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Турнир проходит с 11 по 18 апреля. Медведев является второй ракеткой мира.