Тарпищев - о Медведеве: Чувствует он себя нормально, но находится под «домашним арестом»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Даниила Медведева.

«Чувствует он себя нормально, но находится под «домашним арестом» - на карантине. Живет Даня в Монако, так что изолирован он у себя дома», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, что Медведев является финалистом двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). Помимо этого россиянин становился победителем 10-ти турниров ATP.