Собкин - о Медведеве: Сначала нужно позаботиться о здоровье, а потом уже думать о «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Борис Собкин дал комментарий после новости о том, что Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус.

«Коронавирус - это очень серьезно. Даже когда переболеешь в достаточно легкой форме, последствия совершенно непредсказуемые. В жизни все расставляется по приоритетам. Когда ты здоров, проблемы - «Ролан Гаррос», Монте-Карло, рейтинг, рекорды. А когда болен, твоя задача - вылечиться и стать здоровым человеком», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В этом году «Ролан Гаррос» должен пройти с 30 мая по 13 июня.

Напомним, что Медведев является второй ракеткой мира, финалистом двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). Помимо этого россиянин становился победителем 10-ти турниров ATP.