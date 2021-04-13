Андрей Чесноков: Коронавирус у Медведева – не трагедия для спортсмена, с ним все будет в порядке

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал появившуюся новость о том, что его соотечественник Даниил Медведев пропустит турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за положительного теста на Covid-19.

В данный момент 25-летний спортсмен находится на самоизоляции. За его здоровьем наблюдает врачи соревнований, а также медицинская команда ATP.

– Это не трагедия, ничего страшного. Переболеет, и все будет нормально. Вчера тренировался с Надалем? Я не понимаю, в чем проблема. Один человек заболел, надо полностью закрыть турнир? Что касается «Ролан Гаррос», то все будет в порядке. Как раз переболеет. Все зависит от симптомов: если человек пожилой, у него протекает достаточно сложно. Медведев – молодой, у него хороший иммунитет, нет патологий, – приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Турнир в Монте-Карло проходит с 11 по 18 апреля. Медведев должен был стартовать в соревнованиях со второго круга, сыграв с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Филип Крайинович (Сербия).

На данный момент россиянин занимает второе место в рейтинге ATP