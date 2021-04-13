Карацев проиграл Циципасу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Во втором круге турнира ATP категории «Мастерс» в Монте-Карло пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас обыграл российского теннисиста Аслана Карацева в двух сетах – 6:3, 6:4.

Циципас сделал четыре эйса при двух двойных ошибках, а также реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Карацев, занимающий 29-е место в мировом рейтинге, дважды подал на вылет, допустил две двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при четырех брейк-пойнтах.

В третьем круге Циципас сыграет с победителем матча австралийца Джона Миллмана и чилийца Кристиана Гарина.