Хачанов обыграл Джере и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

В матче первого круга турнира ATP категории «Мастерс» в Монте Карло россиянин Карен Хачанов в двух сетах одержал победу над сербским теннисистом Ласло Джере – 6:4, 6:1.

Матч продлился 1 час и 17 минут.

Статистика эйсов 2-1 в пользу Хачанов. Карен допустил одну двойную ошибку, а также выиграл четыре брейк-пойнта из девяти.

У Джере – две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге занимающий 23-е место в рейтинге ATP Хачанов сыграет с победителем матча Стефано Травальи (Италия) и Пабло Карреньо-Бусты (Испания).