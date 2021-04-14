Рублев обыграл Карузо и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Во втором круге турнира категории «Мастерс» на грунтовых кортах в Монте-Карло российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах обыграл итальянца Сальваторе Карузо – 6:3, 6:2.

Рублев сделал четыре эйса, допустив одну двойную ошибку (в гейме, в котором подавал на матч), а также реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Карузо трижды подал на вылет при четырех двойных ошибках и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника, имея четыре брейк-пойнта.

В третьем круге восьмая ракетка мира Рублев сыграет с победителем сегодняшнего матча Томми Пола (США) и Роберто Баутисты-Агута (Испания).