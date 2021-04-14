Джокович победил Синнера и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Во втором круге турнира ATP категории «Мастерс» первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах одержал победу над итальянцем Янником Синнером – 6:4, 6:2.

Джокович ни разу не подал на вылет, допустив две двойные ошибки, однако реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

Синнер, занимающий 22-е место в мировом рейтинге, сделал один эйс при трех двойных ошибках, а также выиграл два гейма на подаче серба, имея четыре брейк-пойнта.

В 1/8 финала Джокович сыграет с победителем сегодняшнего матча Дэниела Эванса (Великобритания) и Хуберта Хуркача (Польша).