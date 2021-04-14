Надаль обыграл Дельбониса и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом – 6:1, 6:2.

Матч продлился 1 час и 18 минут.

Надаль сделал два эйса, допустив одну двойную ошибку, и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

Дельбонис ни разу не подал на вылет при четырех двойных ошибках, выиграв один брейк-пойнт из четырех.

В 1/8 финала Надаль сыграет с болгарином Григором Димитровым, который сегодня одержал победу над французом Жереми Шарди – 7:6 (7:3), 6:4.