Хачанов проиграл Карреньо-Бусте во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Во втором круге турнира категории «Мастерс» на грунтовых кортах в Монте-Карло россиянин Карен Хачанов уступил в двух сетах испанцу Пабло Карренье-Бусте – 2:6, 3:6.

Матч продлился 1 час и 12 минут.

Ни один из соперников не допустил ни одной двойной ошибки. Хачанов сделал три эйса и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника, заработав лишь два брейк-пойнта.

Карреньо-Буста дважды подал на вылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В 1/8 финала испанец, занимающий 12-е место встретится с норвежцем Касером Руудом, который сегодня обыграл аргентинца Диего Шварцмана – 6:3, 6:3.