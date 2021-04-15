Циципас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Гарина

В 1/8 финала турнира категории «Мастерс» на грунтовых кортах в Монте-Карло греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах обыграл чилийца Кристиана Гарина – 6:3, 6:4.

Ни один из соперников не допустил ни одной двойной ошибки. Пятая ракетка мира Циципас сделал четыре эйса, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Гарин, занимающий 24-е место в рейтинге ATP, дважды подал на вылет и выиграл один гейм на подаче соперника при одном брейк-пойнте.

В четвертьфинале Циципас сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который сегодня обыграл француза Люка Пуя – 6:2, 7:6 (7:2).