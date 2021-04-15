Зверев проиграл Гоффену в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

В 1/8 финала турнира категории «Мастерс» на грунтовых кортах в Монте-Карло бельгиец Давид Гоффен обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева – 6:4, 7:6 (9:7).

Матч продлился 1 час и 58 минут.

Гоффен, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, сделал четыре эйса при одной двойной ошибке, а также реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Зверев пять раз подал на вылет, допустил две двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при шести брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Гоффен сыграет с победителем матча Новака Джоковича (Сербия) и Дэниела Эванса (Великобритания).