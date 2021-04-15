Джокович потерпел первое поражение в 2021 году, уступив Эвансу в 1/8 «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович потерпел свое первое поражение в 2021 году.

Сербский теннисист в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло уступил британцу Дэниелу Эвансу – 4:6, 5:7.

Матч на грунтовом корте продлился 2 часа и 6 минут.

Джокович сделал три эйса, допустив четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из десяти.

Эванс один раз подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также выиграл пять из семи брейк-пойнтов.

Ранее Джокович выиграл все десять своих предыдущих матчей в нынешнем году, в том числе одержав победу в финале Australian Open против россиянина Даниила Медведева.

В четвертьфинале занимающий 33-е место в мировом рейтинге Эванс сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который сегодня обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева – 6:4, 7:6 (9:7).