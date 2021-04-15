Надалю понадобилось 55 минут, чтобы обыграть Димитрова в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

В 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло испанец Рафаэль Надаль обыграл болгарина Григора Димитрова в двух сетах – 6:1, 6:1.

Матч на грунтовом корте продлился 55 минут.

Статистика эйсов 3-3. Надаль допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Димитров допустил пять двойных ошибок. При этом болгарин не добился ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем сегодняшней встречи россиянина Андрея Рублева и своего соотечественника Роберто Баутисты-Агута.