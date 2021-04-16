Шамиль Тарпищев: Рублеву надо рвать игру, атаковать

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского теннисиста Андрея Рублева и испанца Рафаэля Надаля.

— У Надаля сильное вращение и по цепкости он номер один в ATP туре. Учитывая, что Рублев все-таки провел тяжелый матч, надо еще восстановиться. Реально по чистоте игры на задней линии Надалю сегодня равных нет, но в теннисе все бывает. В любом варианте Рублеву надо рвать игру, атаковать и искать варианты для выигрыша атакующих действий, — цитирует Шамиля Анвяровича «СЭ».

Добавим, что победитель этой пары сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с представителем Италии Фабио Фоньини, который является действующем победителем турнира.