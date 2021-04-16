Тренер «Уфы» Нагорный: Задача подвести игроков в оптимальной физической форме к матчу со «Спартаком»

Тренер «Уфы» Александр Нагорный дал комментарии о подготовке команды к матчу очередного тура чемпионата России.

— На что планируем сделать акцент в игре против москвичей? Учитываем состояние команды, пытаемся детализировать командную, индивидуальную и групповую работу. Наша задача подвести футболистов в оптимальной физической форме, ментально. На это и делаем акцент, большего сказать не могу, — приводит слова Нагорного официальный сайт «Уфы».

В турнирной таблице РПЛ уфимцы занимают предпоследнее 15-е место с 17 очками.