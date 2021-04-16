Рублев сенсационно обыграл Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло

23-летний российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Монте-Карло в трех сетах (6:2, 4:6, 6:2) победил 11-кратного победителя этого «Мастерса» Рафаэля Надаля.

За время матча Рублев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и воспользовался семью попытками из 15 для взятия чужой подачи.

Надаль сделал один эйс, при этом семь раз допустил двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

За выход в финал турнира россиянин поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом.