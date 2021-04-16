Рублев - о матче с Надалем: Не могу представить, каково Рафе постоянно играть под давлением

«Не могу представить, каково Рафе постоянно играть с давлением. Я поражен, – поэтому он легенда. Легко играть, когда тебе нечего терять, но в его положении, когда ты постоянно обязан побеждать, – это поразительно».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу россиянина.

Для 23-летнего Рублева это первая победа над Надалем в карьере, до этого теннисисты провели две очных встречи.

В полуфинале турнира россиянин сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

В полуфинале «Мастерса» Андрей сразится с норвежцем Каспером Руудом.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/tennis/news-4323993-rublyov-rasskazal-v-kakih-usloviyah-emu-prishlos-borotsya-s-nadalem-v-monte-karlo.html?utm_source=copypaste