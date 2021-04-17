Собкин – о победе Рублева над Надалем: Я давно такого удовольствия не получал

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Андрея Рублева над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло.

— Я давно такого удовольствия не получал. Андрей играл очень здорово, тактически очень правильно, что он не всегда делает. Рублев в какой-то момент не поверил, что так легко может обыграть Надаля. С одной стороны, я очень удивлен, а с другой - очень рад, — передает слова Собкина «Чемпионат».

Стоит добавить, что за выход в финал турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.