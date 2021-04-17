Рублев – о победе над Руудом: Каспер начал очень жестко и упорно боролся

23-летний россиянин Андрей Рублев прокомментировал свою победу в полуфинале турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

— Каспер – просто потрясающий игрок, в особенности на грунте. Он начал с брейка, начал очень жестко и упорно боролся. Я знал, что мне нужно повысить свой уровень игры, если я хочу с ним соперничать, потому что если бы я этого не сделал, то точно бы проиграл. Я так и сделал и тогда заиграл лучше, а он начал больше ошибаться. Думаю, это стало ключевым фактором моей победы, — передает слова Рублева RT, ссылаясь на официальный сайт ATP.

Завтра в финале турнира Андрей сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Спортсмены провели восемь матче между собой, одержав по четыре победы друг над другом.