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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 88' Краснодар 2 Зенит 2 П1 13.0 Х 1.24 П2 5.80
Италия - Серия B 2-й тайм, 90+3' Порденоне 2 Фрозиноне 0
Италия - Серия А 2-й тайм, 88' Сассуоло 3 Фиорентина 1
Испания - Сегунда 2-й тайм, 77' Лас-Пальмас 0 Малага 0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 77' Спортинг Хихон 0 Овьедо 1 П1 18.0 Х 5.80 П2 1.20
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Нью-Йорк Рейнд 4 Нью-Джерси Дэв 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 57' Уимблдон 4 Суиндон Таун 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 56' Оксфорд Юнайте 0 Гиллингем 1
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 60' Байер 2 Кёльн 0 П1 1.03 Х 19.0 П2 34.0
Кубок Англии 2-й тайм, 58' Челси 1 Манчестер Сити 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.70
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Филадельфия Фл 2 Вашингтон Кэпи 3 П1 6.80 Х 5.00 П2 1.41
Аргентина - Примера не начался Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра перерыв Бенфика 0 Жил Висенте 1 П1 2.45 Х 3.30 П2 2.95
Португалия - Примейра 1-й тайм, 45+1' Белененсеш 1 Маритиму 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 11.0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Гоу Эхед Иглс 0 Алмере Сити 0 П1 2.65 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия А 21:15 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:45 Кальяри 0 Парма 0 П1 2.26 Х 3.60 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Баффало Сэйбрз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 4.40 Х 4.70 П2 1.64
Англия - Чемпионшип 22:00 Норвич Сити 0 Борнмут 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Премьер-лига 22:15 Вулверхэмптон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.79 Х 3.40 П2 5.50
Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Ланус 0
Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.80 Х 4.30 П2 1.61
НБА - регулярный чемпионат 23:30 Лос-Анджелес Л 0 Юта Джаз 0 П1 1.88 П2 1.96
17 апреля 19:16
автор: Артем Спиридонов

Рублев – о победе над Руудом: Каспер начал очень жестко и упорно боролся

Российский теннисист впервые вышел в финал «Мастерса», обыграв норвежца в двух сетах (6:3, 7:5).

23-летний россиянин Андрей Рублев прокомментировал свою победу в полуфинале турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

— Каспер – просто потрясающий игрок, в особенности на грунте. Он начал с брейка, начал очень жестко и упорно боролся. Я знал, что мне нужно повысить свой уровень игры, если я хочу с ним соперничать, потому что если бы я этого не сделал, то точно бы проиграл. Я так и сделал и тогда заиграл лучше, а он начал больше ошибаться. Думаю, это стало ключевым фактором моей победы, — передает слова Рублева RT, ссылаясь на официальный сайт ATP.

Завтра в финале турнира Андрей сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Спортсмены провели восемь матче между собой, одержав по четыре победы друг над другом.

источник: «RT на русском»
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