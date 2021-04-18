Грачева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Штутгарте, уступив Бартель

20-летняя российская теннисистка Варвара Грачева в трех партиях (2:6, 6:3,3:6) проиграла немке Моне Бартель в финале квалификации турнира WTA 500в Штутгарте.

Грачева дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Немецкая теннисистка сделала десять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и воспользовалась четырьмя попытками из шести для взятия подачи соперницы.

В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Действующей чемпионкой Porsche Tennis Grand Prix является представительница Чехии Петра Квитова, которая в финале турнира в 2019 году обыграла эстонку Анетт Контавейт в двух сетах.