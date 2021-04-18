Тарпищев назвал причину поражения Рублева в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о причинах поражения Андрея Рублева в финале турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

— Циципас в финале был посвежее и подавал здорово. Факт свежести оказался значительным. Циципас по сетке турнира легко прошел, без особых проблем, это главный фактор. У Рублева же в решающей игре не было свежести при исполнении, сказалась усталость, — приводит ТАСС слова Шамиля Анвяровича.

Добавим, что Рублев впервые дошел до финала турнира серии «Мастерс».