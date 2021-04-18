Федерер примет участие в Rolland Garros

Швейцарский теннисист Роджер Федерер на своей странице в твиттере сообщил, что выступит на турнире в Женеве и на Открытом чемпионате Франции (Rolland Garros).

«Привет всем! Счастлив сообщить, что я сыграю в Женеве и Париже. Все оставшееся до этих турниров время я потрачу на тренировки. Не могу дождаться выйти снова на игру в Швейцарии», - говорится в сообщении.

Турнир в швейцарской Женеве пройдет с 16 по 22 мая, а Roland Garros - с 30 мая по 13 июня.

В этом году 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Федерер восстановился от травмы, полученной в прошлом сезоне, и сыграл на одном турнире в Дохе, где дошел до четвертьфинала.