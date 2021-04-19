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НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Баффало Сэйбрз 3 Питтсбург Пинг 0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 79' Шавиш 2 Академику 1
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 33' Майами Хит 74 Бруклин Нетс 79 П1 2.75 П2 1.45
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Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.37
19 апреля 00:00
автор: Максим Скороходов

Опубликован рейтинг ATP от 19 апреля

Рублев стал седьмой ракеткой мира/

Пресс-служба ATP опубликовала обновленный рейтинг от 19 апреля.

В первой десятке произошло одно изменение: дошедший до финала «Мастерса» в Монте-Карло российский теннисист Андрей Рублем поднялся с восьмого место на седьмое, опустив соответственно на одну строчку швейцарца Роджера Федерера.

На следующей неделе пройдут два турнира, в Белграде спортсмены разыграют 250 очков, в Барселоне на кону будет 500 баллов рейтинга.

В первом турнире главными звездами будут первая ракетка мира Новак Джокович, а также Маттео Берреттини (10-я ракетка мира) и Аслан Карацев (29).

В Барселоне главными лицами будут Рафаль Надаль (3), Стефанос Циципас (5), Андрей Рублев (8) и Диего Шварцмен (9), также примет участие россиянин Карен Хачанов (23).

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