Опубликован рейтинг ATP от 19 апреля

Пресс-служба ATP опубликовала обновленный рейтинг от 19 апреля.

В первой десятке произошло одно изменение: дошедший до финала «Мастерса» в Монте-Карло российский теннисист Андрей Рублем поднялся с восьмого место на седьмое, опустив соответственно на одну строчку швейцарца Роджера Федерера.

На следующей неделе пройдут два турнира, в Белграде спортсмены разыграют 250 очков, в Барселоне на кону будет 500 баллов рейтинга.

В первом турнире главными звездами будут первая ракетка мира Новак Джокович, а также Маттео Берреттини (10-я ракетка мира) и Аслан Карацев (29).