Рублев поднялся на второе место в Чемпионской гонке АТР

«В открытом океане сложно читать Достоевского и слушать классику». Правила жизни Федора Конюхова

Легендарный российский путешественник рассказал о том, как собирается установить очередной мировой рекорд - в одиночку переплыть через Тихий океан на катамаране, оборудованном солнечными батареями. В интервью "Плеймейкеру" речь зашла и о других проектах Конюхова, который на пороге 70-летия не перестает удивлять.