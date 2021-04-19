Рублев поднялся на второе место в Чемпионской гонке АТР

Пресс-служба ATP опубликовала обновленный рейтинг Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.
По информации «МК-Спорт», российский теннисист Андрей Рублев поднялся на вторую строчку рейтинга, набрав 2400 очков. Вчера, 18 апреля, 23-летний спортсмен уступил Стефаносу Циципасу в финале серии «Мастерс» в Монте-Карло со счетом 3:6, 3:6.
Отметим, что греческий игрок возглавил Чемпионскую гонку с 2540 очками. Тройку лучших замкнул предыдущий лидер рейтинга – серб Новак Джокович (2230).
В десятке лучших оказались еще два представителя России – Даниил Медведев, занявший четвертое место (2130), а также Аслан Карацев, расположившийся на шестой строчке (1355).
источник: МК-Спорт