Стефанос Циципас: Наше противостояние с Рубевым нарастает

«У нас уже есть соперничество с Рублевым и оно нарастает. Я не знаю, что считается соперничеством. 30 матчей? Мы обязательно до этого дойдем, если будем так часто играть друг против друга.

Уверен, что у меня будет соперничество не только с Андреем. Все было иначе, когда десять-пятнадцать лет назад друг с другом конкурировали Надаль и Федерер. В нашу эпоху будет гораздо больше соперничества, не только одно», - приводит Tennis Majors слова греческого теннисиста.

В финале турнира в Монте-Карло Циципас обыграл Рублева в двух сетах - 6:3, 6:3. На профессиональном уровне они встречались восемь раз. Счет личных встреч — 4:4.